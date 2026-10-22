Неожиданный союз конкурентов: OpenAI развернет свои ИИ-модели в облаке Google

Расширение каталога и единый доступ к лидерам рынка

Новые нейросети от OpenAI в ближайшее время станут доступны в каталоге Model Garden, где уже представлено более двухсот разных вариантов.

Пользователям платформы доступны собственные разработки Gemini от Google, открыты решения Mistral, Llama и Gemma, а также Claude от Anthropic.

Благодаря этой интеграции Google станет единственным большим облачным провайдером, предоставляющим прямой доступ к трем ведущим закрытым ИИ-моделям на одной платформе.

Платформа объединит алгоритмы со встроенными средствами контроля доступа, централизованным управлением данными и высокопроизводительной инфраструктурой Google Cloud для выполнения ресурсоемких корпоративных задач.

"Google Cloud - ведущая платформа для разработчиков и компаний, которые создают ИИ-агентов, разрабатывают программное обеспечение и внедряют ИИ в работу. Это партнерство - важный шаг к тому, чтобы наши самые мощные модели и Codex стали доступными в средах, где клиенты уже работают над своими разработками", - подчеркнул президент и соучредитель.

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Флагманские модели и условия использования

Несмотря на новое соглашение, компания Microsoft остается основным облачным партнером OpenAI. Однако в облаке Google появится полный набор современных моделей серии GPT 6 и 6.1 - Astra, Sol и Luna.

Особенности использования новых систем в облаке

Самой дорогой в эксплуатации традиционно станет флагманская версия Astra.

Платформа Google позволяет динамически перераспределять нагрузки между разными моделями в зависимости от производительности, задержки и эффективности.

Покупка будет осуществляться через Google Cloud Marketplace, а предприятия с обязательствами по расходам в Google Cloud смогут зачислять эти покупки в счет выполнения своих обязательств в GCP.

Все транзакции и вычисления будут выполняться полностью на инфраструктуре Google.

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Возможности для разработчиков и корпоративного сектора

Сейчас тройка моделей от OpenAI разворачивается в режиме закрытого предварительного просмотра для выбранных корпоративных пользователей, а общий доступ будет открыт в скором времени.

Получить ранний доступ можно по специальному запросу, после чего использование будет возможно через программный интерфейс API, инструменты Codex CLI или Codex Desktop.

Кроме облачной инфраструктуры, новые системы в скором времени станут доступны в клиентах Google Antigravity и Gemini Agent. Примечательно, что в это время Antigravity поддерживал только Gemini и Claude.

"Мы стремимся предоставить клиентам широкий выбор моделей, в частности от OpenAI, чтобы они могли выбирать нужную модель для каждой задачи, достигая оптимального качества и снижая затраты", - заявил генеральный директор Google Cloud Томас Куриан.

Интеграция решения от OpenAI станет важной альтернативой для пользователей, ищущих смену флагманской Gemini 4 Argon.

Несмотря на улучшенную производительность, топовая ИИ-модель от Google потребляет вычислительные токены с высокой скоростью.