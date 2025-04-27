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Несподіваний поворот погоди. У частині регіонів України випав сніг (відео)

Фото: у Харкові та Сумах випав сніг 27 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні випав сніг 27 квітня. Українці публікують кадри, як сніг іде в Сумах і Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі.

Сніг у Харкові

Харків'яни повідомляють про те, що в місті йде сніг. Його фіксують у Шевченківському районі, зокрема біля "Держпрому".

Сніг у Сумах

Також сніг фіксують у Сумах.

 

Похолодання в Україні

З 26 по 28 квітня в Україні відбулось різьке похолодання через переміщення холодного атмосферного фронту з півночі на південь.

Цей фронт приніс короткочасні дощі з грозами та значне похолодання, що супроводжуватиметься нічними заморозками. За прогнозами синоптиків, 28 квітня заморозки ймовірні у більшості регіонів на поверхні ґрунту.

Ніч на 28 квітня буде найхолоднішою, і заморозки можуть спостерігатися не лише на ґрунті, а й у повітрі на півночі, в центрі та на сході України.

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