Неожиданный поворот погоды. В части регионов Украины выпал снег (видео)

Похолодание в Украине

С 26 по 28 апреля в Украине произошло резкое похолодание из-за перемещения холодного атмосферного фронта с севера на юг.

Этот фронт принес кратковременные дожди с грозами и значительное похолодание, которое будет сопровождаться ночными заморозками. По прогнозам синоптиков, 28 апреля заморозки вероятны в большинстве регионов на поверхности почвы.

Ночь на 28 апреля будет самой холодной, и заморозки могут наблюдаться не только на почве, но и в воздухе на севере, в центре и на востоке Украины.

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