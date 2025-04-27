RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Неожиданный поворот погоды. В части регионов Украины выпал снег (видео)

Фото: в Харькове и Сумах выпал снег 27 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине выпал снег 27 апреля. Украинцы публикуют кадры, как снег идет в Сумах и Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети.

Снег в Харькове

Харьковчане сообщают о том, что в городе идет снег. Его фиксируют в Шевченковском районе, в частности возле "Госпрома".

Снег в Сумах

Также снег фиксируют в Сумах. 

Похолодание в Украине

С 26 по 28 апреля в Украине произошло резкое похолодание из-за перемещения холодного атмосферного фронта с севера на юг.

Этот фронт принес кратковременные дожди с грозами и значительное похолодание, которое будет сопровождаться ночными заморозками. По прогнозам синоптиков, 28 апреля заморозки вероятны в большинстве регионов на поверхности почвы.

Ночь на 28 апреля будет самой холодной, и заморозки могут наблюдаться не только на почве, но и в воздухе на севере, в центре и на востоке Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаСнегопадПогода на день