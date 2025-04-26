Похолодання вже в дії: де завтра в Україні спадуть "плюси" і пройдуть дощі

В Україну йде справжнє весняне похолодання: вже 27 квітня температура у багатьох регіонах помітно знизиться, а місцями пройдуть дощі. Синоптики розповіли, у яких областях зміна погоди буде найвідчутнішою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Так, дощі ймовірні:

в Донецькій;

в Луганській;

в Харківській областях.

В інших регіонах буде сонячно. Водночас в Україні 27 квітня відчутно похолоднішає. Вночі в низці регіонів очікуються заморозки в межах -1...+1 градусів.

Максимально тепло буде на півдні та на Закарпатті, до +15 градусів. Найхолодніше вдень очікується в Сумській області, до +9.

В Києві вночі буде в межах +1...+3, а вдень +10...+12.



Погода в Україні 27 квітня (meteo.gov.ua)