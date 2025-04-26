ua en ru
Сб, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Похолодання вже в дії: де завтра в Україні спадуть "плюси" і пройдуть дощі

Україна, Субота 26 квітня 2025 14:26
UA EN RU
Похолодання вже в дії: де завтра в Україні спадуть "плюси" і пройдуть дощі Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 27 квітня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україну йде справжнє весняне похолодання: вже 27 квітня температура у багатьох регіонах помітно знизиться, а місцями пройдуть дощі. Синоптики розповіли, у яких областях зміна погоди буде найвідчутнішою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Так, дощі ймовірні:

  • в Донецькій;
  • в Луганській;
  • в Харківській областях.

В інших регіонах буде сонячно. Водночас в Україні 27 квітня відчутно похолоднішає. Вночі в низці регіонів очікуються заморозки в межах -1...+1 градусів.

Максимально тепло буде на півдні та на Закарпатті, до +15 градусів. Найхолодніше вдень очікується в Сумській області, до +9.

В Києві вночі буде в межах +1...+3, а вдень +10...+12.
Похолодання вже в дії: де завтра в Україні спадуть &quot;плюси&quot; і пройдуть дощі
Погода в Україні 27 квітня (meteo.gov.ua)

Похолодання в Україні

26-28 квітня характер погоди в Україні різко змінився. Це пов'язано з тим, що по території України з півночі на південь переміститься холодний атмосферний фронт.

Він зумовить короткочасні дощі з грозами. Саме такий північний процес спричинить холодну погоду, навіть із нічними заморозками, які синоптики прогнозують вночі на неділю, 27 квітня в західних і північних областях, на понеділок, 28 квітня, у більшості областей на поверхні грунту.

При цьому ніч на понеділок, 28 квітня, очікується найхолоднішою і у північних, центральних і східних областях заморозки ймовірні також у повітрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
ЗСУ ліквідували за добу ще понад 1100 окупантів і знищили 70 артсистем, - Генштаб
ЗСУ ліквідували за добу ще понад 1100 окупантів і знищили 70 артсистем, - Генштаб
DAILY
Поверталися в пекло: у 2022-му працівники ЧАЕС добровільно йшли в окупацію
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Поверталися в пекло: у 2022-му працівники ЧАЕС добровільно йшли в окупацію