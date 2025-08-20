Несподівана драма в Лозанні. Магучіх знялася зі змагань: що трапилося з українською зіркою?

Як виступила Ярослава Магучіх

Магучіх підходила до етапу після перемоги на турнірі в Сілезії, де вперше за тривалий час змогла подолати планку на висоті 2.00 м.

У Швейцарії ж українці довелося виступати у складних погодних умовах - змагання проходили під сильним дощем.

У сектор вона вийшла на висоті 1.86 м, але спроба була невдалою. Наступною висотою стала 1.91 м, однак і її подолати не вдалося.

Після другої спроби спортсменка подала сигнал тренерці про проблеми з ногою, яка була зафіксована тейпом. На третю спробу вона вже не вийшла і знялася зі старту.

Таким чином, Магучіх завершила виступ у Лозанні без результату.

У підсумку Магучіх уперше з 2019 року завершила змагання без результату. Тоді подібний випадок трапився на турнірі у приміщенні у Франції.

Юлія Левченко і боротьба за фінал

Окрім Магучіх, на турнірі змагалася Юлія Левченко, яка змогла подолати висоту 1.86 м.

Наступну позначку 1.91 м їй не вдалося взяти, однак результат дозволив поділити 6-те місце. Цей виступ забезпечив Левченко вихід до фіналу сезону Діамантової ліги, де вона приєднається до Магучіх.

Перед етапом вона займала шосте місце у загальному рейтингу з 15 очками, випереджаючи найближчих суперниць з Німеччини та США.

Суперниці українських спортсменок

У секторі зі стрибків у висоту в Лозанні змагалися також Нікола Оліслагерс і Елеанор Паттерсон (Австралія), Імке Оннен та Крістіна Гонзель (Німеччина), Морган Лейк (Велика Британія), Марія Жодзик (Польща), Ангеліна Топич (Сербія) та Нафіссату Тіам (Бельгія).