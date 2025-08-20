Неожиданная драма в Лозанне: Магучих снялась с соревнований - что случилось с украинской звездой?

Как выступила Ярослава Магучих

Магучих подходила к этапу после победы на турнире в Силезии, где впервые за долгое время смогла преодолеть планку на высоте 2.00 м.

В Швейцарии же украинке пришлось выступать в сложных погодных условиях - соревнования проходили под сильным дождем.

В сектор она вышла на высоте 1.86 м, но попытка была неудачной. Следующей высотой стала 1.91 м, однако и ее преодолеть не удалось.

После второй попытки спортсменка подала сигнал тренеру о проблемах с ногой, которая была зафиксирована тейпом. На третью попытку она уже не вышла и снялась со старта.

Таким образом, Магучих завершила выступление в Лозанне без результата.

В итоге Магучих впервые с 2019 года завершила соревнования без результата. Тогда подобный случай произошел на турнире в помещении во Франции.

Юлия Левченко и борьба за финал

Кроме Магучих, на турнире соревновалась Юлия Левченко, которая смогла преодолеть высоту 1.86 м.

Следующую отметку 1.91 м ей не удалось взять, однако результат позволил поделить 6-е место. Это выступление обеспечило Левченко выход в финал сезона Бриллиантовой лиги, где она присоединится к Магучих.

Перед этапом она занимала шестое место в общем рейтинге с 15 очками, опережая ближайших соперниц из Германии и США.

Соперницы украинских спортсменок

В секторе по прыжкам в высоту в Лозанне соревновались также Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон (Австралия), Имке Оннен и Кристина Гонзель (Германия), Морган Лейк (Великобритания), Мария Жодзик (Польша), Ангелина Топич (Сербия) и Нафиссату Тиам (Бельгия).