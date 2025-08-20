Неожиданная драма в Лозанне: Магучих снялась с соревнований - что случилось с украинской звездой?

Сезон Бриллиантовой лиги выходит на финишную прямую. В швейцарской Лозанне состоялся 13-й этап престижной серии, где в центре внимания оказались украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко.
О результате соревнований сообщает РБК-Украина.
Магучих подходила к этапу после победы на турнире в Силезии, где впервые за долгое время смогла преодолеть планку на высоте 2.00 м.
В Швейцарии же украинке пришлось выступать в сложных погодных условиях - соревнования проходили под сильным дождем.
В сектор она вышла на высоте 1.86 м, но попытка была неудачной. Следующей высотой стала 1.91 м, однако и ее преодолеть не удалось.
После второй попытки спортсменка подала сигнал тренеру о проблемах с ногой, которая была зафиксирована тейпом. На третью попытку она уже не вышла и снялась со старта.
Таким образом, Магучих завершила выступление в Лозанне без результата.
В итоге Магучих впервые с 2019 года завершила соревнования без результата. Тогда подобный случай произошел на турнире в помещении во Франции.
Кроме Магучих, на турнире соревновалась Юлия Левченко, которая смогла преодолеть высоту 1.86 м.
Следующую отметку 1.91 м ей не удалось взять, однако результат позволил поделить 6-е место. Это выступление обеспечило Левченко выход в финал сезона Бриллиантовой лиги, где она присоединится к Магучих.
Перед этапом она занимала шестое место в общем рейтинге с 15 очками, опережая ближайших соперниц из Германии и США.
В секторе по прыжкам в высоту в Лозанне соревновались также Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон (Австралия), Имке Оннен и Кристина Гонзель (Германия), Морган Лейк (Великобритания), Мария Жодзик (Польша), Ангелина Топич (Сербия) и Нафиссату Тиам (Бельгия).
