Несподівана драма в Лозанні. Магучіх знялася зі змагань: що трапилося з українською зіркою?
Сезон Діамантової ліги виходить на фінішну пряму. У швейцарській Лозанні відбувся 13-й етап престижної серії, де в центрі уваги опинилися українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.
Про результат змагань повідомляє РБК-Україна.
Як виступила Ярослава Магучіх
Магучіх підходила до етапу після перемоги на турнірі в Сілезії, де вперше за тривалий час змогла подолати планку на висоті 2.00 м.
У Швейцарії ж українці довелося виступати у складних погодних умовах - змагання проходили під сильним дощем.
У сектор вона вийшла на висоті 1.86 м, але спроба була невдалою. Наступною висотою стала 1.91 м, однак і її подолати не вдалося.
Після другої спроби спортсменка подала сигнал тренерці про проблеми з ногою, яка була зафіксована тейпом. На третю спробу вона вже не вийшла і знялася зі старту.
Таким чином, Магучіх завершила виступ у Лозанні без результату.
У підсумку Магучіх уперше з 2019 року завершила змагання без результату. Тоді подібний випадок трапився на турнірі у приміщенні у Франції.
Юлія Левченко і боротьба за фінал
Окрім Магучіх, на турнірі змагалася Юлія Левченко, яка змогла подолати висоту 1.86 м.
Наступну позначку 1.91 м їй не вдалося взяти, однак результат дозволив поділити 6-те місце. Цей виступ забезпечив Левченко вихід до фіналу сезону Діамантової ліги, де вона приєднається до Магучіх.
Перед етапом вона займала шосте місце у загальному рейтингу з 15 очками, випереджаючи найближчих суперниць з Німеччини та США.
Суперниці українських спортсменок
У секторі зі стрибків у висоту в Лозанні змагалися також Нікола Оліслагерс і Елеанор Паттерсон (Австралія), Імке Оннен та Крістіна Гонзель (Німеччина), Морган Лейк (Велика Британія), Марія Жодзик (Польща), Ангеліна Топич (Сербія) та Нафіссату Тіам (Бельгія).
Нагадаємо, що вже 22 серпня Олег Дорощук та Дмитро Нікітін виступлять на етапі Діамантової ліги у Брюсселі.
Раніше ми писали, як Магучіх побила рекорд Левченко та виграла етап Діамантової ліги у польській Сілезії.