"Несокрушимые". В Украине запустили проект в поддержку пленников Кремля

Как рассказала Джапарова, проект предусматривает серию публикаций писем украинских политзаключенных, написанных из мест лишения свободы.

"Мы хотим донести до широкой общественности истории наших мужественных людей - пленников Кремля - их переживания и мысли, мечты и надежды. Через истории конкретных людей будем обращать внимание на те системные репрессии в Крыму, которые продолжаются с начала оккупации", - пояснила она.

По данным МИД, сегодня на территории России и оккупированного Крыма незаконно удерживают более 100 граждан Украины. Поддержка пленников Кремля и их скорейшее освобождение являются приоритетом МИД.

Первым героем проекта стал гражданский журналист Осман Арифмеметов, которому грозит 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в терроризме. Арифмеметов до ареста освещал обыски и преследования крымских татар.

"В своем письме Осман рассказывает об информационном гетто, зарождении гражданской журналистики и репрессиях против активистов на оккупированном полуострове", - рассказала Джапарова, добавив, что с текстом письма можно ознакомиться на сайте МИД.