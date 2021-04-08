Украина рассчитывает на помощь Совета ЕС в освобождении пленников Кремля
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с еврокомиссаром по правам человека Дуней Миятович. Стороны обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Во время встречи также был поднят вопрос мониторинга ситуации с правами человека на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму. Кулеба призвал активизировать усилия для налаживания регулярного мониторинга ситуации.
"Рассчитываем на усиление роли комиссара Совета Европы по правам человека как в контексте мониторинга соблюдения прав незаконно задержанных украинцев, так и для их скорейшего освобождения", - сказал министр.
Кроме того, Кулеба отметил, что обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе и в Крыму повлечет ухудшение и так сложной ситуации с правами человека.
Напомним, по последним данным украинского омбудсмена, Россия по политическим мотивам преследует более 100 украинцев. Россия незаконно удерживает 114 украинских граждан.
В конце марта омбудсмен заявляла, что в ОРДЛО и Крыму незаконно удерживаются 376 украинцев.