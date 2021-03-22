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Несогласия во многих сферах: в ЕС назвали основные разногласия в отношениях с Россией

Автор: Андрей Василюк

Отношения между Европейским Союзом и Россией находятся на низком уровне, и во многих сферах возникают разногласия. В ЕС снова прибегли к санкциям против Москвы.

Об этом 22 марта заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель президенту России Владимиру Путину, передает Reuters.

Мишель, который возглавляет саммиты ЕС, пообщался с Путиным перед видеоконференцией лидеров Евросоюза, которая состоится в четверг-пятницу. Политики обсудили отношения между ЕС и Россией на фоне введения ЕС санкций против россиян за нарушения прав человека в Чечне.

"Президент Мишель выразил мнение, что связи между ЕС и Россией находятся на низком уровне, и подтвердил подход ЕС с пятью основными принципами, основанными на главных ценностях Евросоюза. В настоящее время во многих сферах есть разногласия", - говорится в заявлении Евросовета.

К разногласиям, в частности, относится ситуация в Украине, вопрос соблюдения прав человека, гибридные и кибератаки на страны ЕС, а также покушение на российского оппозиционера Алексея Навального и его арест.

Напомним, 22 марта в Европейском Союзе утвердили санкции против России, Китая, Северной Кореи за нарушения прав человека.

Ранее Украина призвала ЕС ввести санкции против России за нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Украина предложила ЕС воспользоваться новым санкционным механизмом.

Кроме того, Верховная рада призвала мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма.

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