Незгоди у багатьох сферах: в ЄС назвали основні розбіжності у відносинах з Росією

Відносини між Європейським Союзом і Росією знаходяться на низькому рівні, і в багатьох сферах виникають розбіжності. У ЄС знову вдалися до санкцій проти Москви.
Про це 22 березня заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель президенту Росії Володимиру Путіну, передає Reuters.
Мішель, який очолює саміти ЄС, поспілкувався з Путіним перед відеоконференцією лідерів Євросоюзу, яка відбудеться в четвер-п'ятницю. Політики обговорили відносини між ЄС і Росією на тлі запровадження ЄС санкцій проти росіян через порушення прав людини у Чечні.
"Президент Мішель висловив думку, що зв'язки між ЄС та Росією знаходяться на низькому рівні, і підтвердив підхід ЄС з п'ятьма керівними принципами, заснованими на основних цінностях Євросоюзу. В даний час у багатьох сферах є незгоди", - йдеться у заяві Євроради.
До розбіжностей, зокрема, відноситься ситуація в Україні, питання дотримання прав людини, гібридні та кібератаки на країни ЄС, а також замах на російського опозиціонера Олексія Навального та його арешт.
Нагадаємо, 22 березня в Європейському Союзі затвердили санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини.
Раніше Україна закликала ЄС запровадити санкції проти Росії за порушення прав людини в окупованому Криму. Україна запропонувала ЄС скористатися новим санкційним механізмом.
Крім того, Верховна рада закликала світову спільноту посилити санкції проти Росії за окупацію Криму.