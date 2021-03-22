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Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека

Новина українською → Брюссель, Понедельник 22 марта 2021 11:12
Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека Фото: санкции ЕС против РФ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Европейском Союзе утвердили санкции против России, Китай, Северной Кореи из-за нарушения прав человека. Имена будут опубликованы в официальном журнале ЕС сегодня.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Санкции утвердили, в частности, против 11 человек, в том числе из России и Китая.

"Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии", - сообщил журналист.

Напомним, Украина призвала ЕС ввести против России санкции за нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Украина предложила ЕС воспользоваться новым санкционным механизмом.

Кроме того, Верховная рада призвала мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма.

Как писало РБК-Украина, в конце января Кабинет министров Украины согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым. Теперь на них распространяется запрет на полеты над территорией Украины и транзит ресурсов.

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Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека
Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека
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