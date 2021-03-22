Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека
В Европейском Союзе утвердили санкции против России, Китай, Северной Кореи из-за нарушения прав человека. Имена будут опубликованы в официальном журнале ЕС сегодня.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.
Санкции утвердили, в частности, против 11 человек, в том числе из России и Китая.
"Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии", - сообщил журналист.
Напомним, Украина призвала ЕС ввести против России санкции за нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Украина предложила ЕС воспользоваться новым санкционным механизмом.
Кроме того, Верховная рада призвала мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма.
Как писало РБК-Украина, в конце января Кабинет министров Украины согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым. Теперь на них распространяется запрет на полеты над территорией Украины и транзит ресурсов.