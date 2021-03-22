Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека

В Европейском Союзе утвердили санкции против России, Китай, Северной Кореи из-за нарушения прав человека. Имена будут опубликованы в официальном журнале ЕС сегодня.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Санкции утвердили, в частности, против 11 человек, в том числе из России и Китая.

"Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии", - сообщил журналист.