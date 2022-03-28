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Несмотря на заявление об изменении планов. Россия продолжает наращивать войска возле Киева, - Генштаб

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 33-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирных людей. В частности, страна-агрессор продолжает наращивать свои войска у Киева. Они пытаются окружить украинскую столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что несмотря на заявления должностных лиц министерства обороны и генерального штаба РФ, в отношении изменения планов и приоритетных задач, враг и дальше продолжает наращивание группировки войск вокруг Киева.

К тому же российские оккупанты продолжают безуспешные попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или окружить Киев.

Кроме того, российское военное руководство пытается накопить резервы и восстановить боеспособность подразделений, которые понесли потери в течение первого месяца войны.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили российский самолет и беспилотник в Харьковской области.

Также мы писали, что в Житомирской области задержали предателя, который сливал оккупантам позиции ВСУ.

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