Попри заяву про зміну планів. Росія продовжує нарощувати війська біля Києва, - Генштаб

Росія вже 33-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирних людей. Зокрема, країна-агресор і далі продовжує нарощувати свої війська біля Києва. Вони намагаються оточити українську столицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Повідомляється, що незважаючи на заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу РФ, щодо зміни планів та пріоритетних завдань, ворог і далі продовжує нарощування угрупування військ навколо Києва.
До того ж російські окупанти продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ.
Окрім того, російське військове керівництво намагається накопичити резерви та відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат протягом першого місяця війни.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили російський літак та безпілотник у Харківській області.
Також ми писали, що у Житомирській області затримали зрадника, який зливав окупантам позиції ЗСУ.
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