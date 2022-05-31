Несмотря на заморозку. В Костополе подняли тарифы на воду и общественный транспорт

В Костополе (Ровенская область) решением горсовета подняли тарифы на водоснабжение и водоотведение и на проезд в общественном транспорте. Объясняют это изменением стоимости электроэнергии и горюче-смазочных материалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Костопольский городской совет.
В частности:
централизованное водоснабжение - 19,49 гривны за 1 кубический метр с НДС (было 15,77 грн/м с НДС),
централизованное водоотведение - 27,10 гривны за 1 кубический метр с НДС (было 24,93 грн/м с НДС).
В горсовете объясняют, что такие изменения обусловлены ростом стоимости электроэнергии и горюче-смазочных материалов. Также подорожали комплектующие изделия, ремонтные материалы.
Также на заседание установили новые тарифы на перевозку пассажиров в городском общественном автотранспорте. Отныне стоимость будет составлять 11 гривен за пассажира. Для детей школьного возраста - 8 гривен за поездку
Напомним, Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы регулирования деятельности в сфере коммунальных услуг в связи с введением в Украине военного положения. Тарифы для населения останутся на уровне 24 февраля 2022 года.
Наряду с этим, в Полтаве также планируют поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 15 грн
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