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В Полтаве планируют поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 15 грн

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Полтава, Среда 18 мая 2022 16:13
В Полтаве планируют поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 15 грн Фото: общественный транспорт (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

В Полтаве продолжают решать вопрос о стоимости проезда в общественном транспорте. Глава города предложил на рассмотрение полтавчан новые тарифы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Полтавы Александра Мамая.

По его словам, полтавчанам следует готовиться к подорожанию стоимости проезда в общественном транспорте.

"На сегодняшний день появилась возможность перевозчикам закупать топливо по ценам, которые существуют на сегодня, а это 60-70 грн. Поэтому цена на проезд подорожает. Сейчас я обращаюсь к полтавчанам с предложением определиться: 1. Хотите ли вы, чтобы на маршруты города выехали перевозчики? 2. Если они выедут, то это будет связано с поднятием тарифов на проезд. 10 грн будет стоить проезд в троллейбусе, 15 грн - в автобусе", - написал Мамай.

При этом он проводит опрос в своем Telegram-канале, где большинство проголосовало против предложенных тарифов.

"Если полтавчане скажут "Нет", я поддержу вас и мы будем обсуждать этот вопрос, пока не дойдем до общего знаменателя", - добавил мэр Полтавы.

Напомним, на днях Мамай выступал против повышения тарифов в общественном транспорте Полтавы и называл перевозчиков мародерами.

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