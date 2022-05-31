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Попри заморозку. У Костополі підняли тарифи на воду та громадський транспорт

Фото: комунальні тарифи (Уніан)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Костополі (Рівненська область) рішенням міськради підняли тарифи на водопостачання і водовідведення та на проїзд у громадському транспорті. Пояснюють це зміною вартості електроенергії та паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Костопільську міську раду.

Зокрема:
централізоване водопостачання - 19,49 гривні за 1 кубічний метр з ПДВ (було 15,77 грн/м з ПДВ),
централізоване водовідведення - 27,10 гривні за 1 кубічний метр з ПДВ (було 24,93 грн/м з ПДВ).

У міськраді пояснюють, що такі зміни зумовлені зростанням вартості електроенергії та паливно-мастильних матеріалів. Також здорожчали комплектуючі вироби, ремонтні матеріали.

Також на засідання встановили нові тарифи на перевезення пасажирів у міському громадському автотранспорті. Відтепер вартість складатиме 11 гривень за пасажира.
Для дітей шкільного віку - 8 гривень за поїздку

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив постанову "Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану". Тарифи для населення залишаться на рівні 24 лютого 2022 року.

Поряд з цим, у Полтаві також планують підняти вартість проїзду у громадському транспорті до 15 грн

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комуналкаТарифи на ЖКГ