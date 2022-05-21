Несмотря на взорванный мост сообщение с Северодонецком сохраняется, - глава Луганской ОВА

"Орки разрушили Павлоградский мост, который объединял Северодонецк и Лисичанск. Это значительно усложнит нам эвакуацию и завоз гуманитарных грузов, но возможность есть, и мы будем до последнего ею пользоваться. Соединение между городами существует", - заявил Гайдай.

Он также отметил, что украинские военные уже отомстили российским оккупантам за разрушенный мост.

"Россияне бросают все силы на захват Северодонецка, также орки не оставляют попыток отрезать нас от сообщения с другими регионами, взяв под контроль трассу "Лисичанск-Бахмут", - заявил Гайдай.

По его словам, захватчики уничтожают областной центр, как уже уничтожили Рубежное и Попасную. При этом обстрелы вообще не утихают.