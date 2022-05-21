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Несмотря на взорванный мост сообщение с Северодонецком сохраняется, - глава Луганской ОВА

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Несмотря на то, что российские военные разрушили рушили мост, объединяющий Северодонецк и Лисичанск, соединение между городами все еще существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Орки разрушили Павлоградский мост, который объединял Северодонецк и Лисичанск. Это значительно усложнит нам эвакуацию и завоз гуманитарных грузов, но возможность есть, и мы будем до последнего ею пользоваться. Соединение между городами существует", - заявил Гайдай.

Он также отметил, что украинские военные уже отомстили российским оккупантам за разрушенный мост.

"Россияне бросают все силы на захват Северодонецка, также орки не оставляют попыток отрезать нас от сообщения с другими регионами, взяв под контроль трассу "Лисичанск-Бахмут", - заявил Гайдай.

По его словам, захватчики уничтожают областной центр, как уже уничтожили Рубежное и Попасную. При этом обстрелы вообще не утихают.

Напомним, Гайдай заявил, что россияне с ужасом ждут наступления ВСУ в Луганской области.

Мы также писали о том, что войска РФ обстреляли более 30 населенных пунктов на Донбассе.

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