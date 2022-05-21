Незважаючи на підірваний міст сполучення з Сєвєродонецьком зберігається, - глава Луганської ОВА

"Орки зруйнували Павлоградський міст, який об'єднував Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Це значно ускладнить нам евакуацію і завезення гуманітарних вантажів, але можливість є, і ми будемо до останнього нею користуватися. З'єднання між містами існує", - заявив Гайдай.

Він також зазначив, що українські військові вже помстилися російським окупантам за зруйнований міст.

"Росіяни кидають всі сили на захоплення Сєвєродонецька, також орки не залишають спроб відрізати нас від сполучення з іншими регіонами, взявши під контроль трасу "Лисичанськ-Бахмут", - заявив Гайдай.

За його словами, загарбники знищують обласний центр, як вже знищили Рубіжне і Попасну. При цьому обстріли взагалі не вщухають.