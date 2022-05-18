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Несмотря на Турцию. Заявки Финляндии и Швеции в НАТО будут одобрены, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны НАТО вероятнее всего одобрят заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил президент США Джо Байден.

Во время брифинга на одной из военных баз возле Вашингтона американский президент рассказал, что он встретится с президентами Швеции и Финляндии в четверг, 19 мая. Он высказал уверенность в том, что "все будет хорошо" в вопросе рассмотрения заявок обеих стран на вступление в НАТО.

На замечание журналистов о позиции Турции по этому вопросу Байден также повторил, что он уверен в том, что "все будет в порядке".

Напомним, ранее политическое руководство Турции начало блокировать рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Это объясняется тем, что Анкара обвиняет Финляндию и Швецию в поддержке "курдских террористов".

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НАТОСоединенные Штаты АмерикиШвецияДжозеф БайденТурцияФинляндия