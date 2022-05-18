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Попри Туреччину. Заявки Фінляндії та Швеції до НАТО будуть схвалені, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни НАТО, швидше за все, схвалять заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Як передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив президент США Джо Байден.

Під час брифінгу на одній з військових баз біля Вашингтона американський президент розповів, що він зустрінеться з президентами Швеції та Фінляндії у четвер, 19 травня. Він висловив упевненість у тому, що "все буде добре" щодо розгляду заявок обох країн на вступ до НАТО.

На зауваження журналістів щодо позиції Туреччини з цього питання Байден також повторив, що він упевнений у тому, що "все буде гаразд".

Нагадаємо, раніше політичне керівництво Туреччини почало блокувати розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Це пояснюється тим, що Анкара звинувачує Фінляндію та Швецію у підтримці "курдських терористів".

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