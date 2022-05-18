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Несмотря на шторм. В Одессе и области сохраняется опасность ракетных ударов, - ОВА

Фото: в Одессе и области сохраняется опасность ракетных ударов (facebook.com/pragmatika)
Автор: Наталия Гурковская

Штормовая погода в Одессе и области не отменяет возможности ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Максима Марченко.

"Из-за штормовой погоды оккупанты не могут проводить активные боевые действия в Черном море. Но ракетная опасность всегда сохраняется. Поэтому прошу не игнорировать сигналы тревоги", - сказал глава региона.

Также он добавил, что утром 18 мая враг нанес ракетные обстрелы по Одесской области одной ракетой. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщалось, в среду, 18 мая, поступило анонимное сообщение о минировании нескольких административных зданий и парка в Одессе. Специалисты проводят проверку.

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Одесса