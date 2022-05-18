Попри шторм. В Одесі та області зберігається небезпека ракетних ударів, - ОВА

Штормова погода в Одесі та області не відміняє можливості ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Максима Марченка.
"Через штормову погоду окупанти не можуть проводити активні бойові дії в Чорному морі. Але ракетна небезпека завжди зберігається. Тому прошу не ігнорувати сигнали тривоги", - сказав очільник регіону.
Також він додав, що вранці 18 травня ворог наніс ракетний обстріл по Одеській області однією ракетою. На щастя постраждалих та руйнувань немає.
Як повідомлялося, в середу, 18 травня, надійшло анонімне повідомлення про замінування кількох адміністративних будівель та парку в Одесі. Фахівці проводять перевірку.
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