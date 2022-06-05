Несмотря на отмену эвакуации. Из Лисичанска вывезли 60 взрослых и 6 детей

Из Лисичанска эвакуировали 66 человек, из них шестеро детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Обстрелы не утихают!" - добавил он.

"Тихо. Без анонса. Проехали бомбоубежищами. Уговорили. Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное - 66 человек уже в безопасности", - рассказал он.

Напомним, из Луганской области официально остановили эвакуацию с 30 мая. В понедельник, 30 мая, российские оккупанты обстреляли автомобиль, направлявшийся за желающими уехать, погиб журналист из Франции.

Как позже рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, эвакуация в Луганской области официально остановилась из-за активных боевых действий. Однако из некоторых населенных пунктов пытаются вывезти людей, учитывая ситуацию с безопасностью.

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