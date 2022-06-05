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Попри відміну евакуації. З Лисичанська вивезли 60 дорослих та 6 дітей

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Луганськ, Неділя 05 червня 2022 13:28
Попри відміну евакуації. З Лисичанська вивезли 60 дорослих та 6 дітей Фото: з Лисичанська вивезли 66 людей (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Наталія Гурковська

З Лисичанська евакуювали 66 людей, з них шестеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе - 66 людей вже в безпеці", - розповів він.

Гайдай попросив тих, хто залишився, не покидати укриттів.

"Обстріли не вщухають!" - додав він.

Нагадаємо, з Луганської області офіційно зупинили евакуацію з 30 травня. У понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли автомобіль, що їхав за бажаючими виїхати, загинув журналіст з Франції.

Як пізніше розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, евакуація на Луганщині офіційно зупинилася через активні бойові дії. Проте з деяких населених пунктів намагаються вивезти людей з огляду на ситуацію з безпекою.

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