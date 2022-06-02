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Эвакуация в Луганской области. Гайдай объяснил, могут ли еще вывозить людей

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Луганская область, Четверг 02 июня 2022 13:34
Эвакуация в Луганской области. Гайдай объяснил, могут ли еще вывозить людей Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Эвакуация в Луганской области официально остановилась из-за активных боевых действий. Однако из некоторых населенных пунктов пытаются вывезти людей, учитывая ситуацию с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, эвакуация из Северодонецка пока невозможна. Однако вчера из Горной общины удалось вывезти местных жителей. Также могут возобновить эвакуацию из Лисичанска, если ситуация с безопасностью позволит это сделать.

В целом Лисичанск остается под контролем украинских военных. В город еще подвозят гуманитарные грузы. Однако оккупанты постоянно обстреливают Лисичанск, в частности вчера вражеские снаряды попали в больницу.

"Но в целом, эвакуация из Луганской области пока опасна. Советуем оставаться в укрытиях! Все населенные пункты области под постоянными вражескими обстрелами", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские войска пытаются продвинуться в Лисичанск, избегая боев на Северском Донце со стороны Северодонецка.

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Луганск эвакуация
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