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Попри гучні заяви. Названо компанії, які все ще працюють з РФ

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Київ, Середа 11 травня 2022 17:27
Попри гучні заяви. Названо компанії, які все ще працюють з РФ Фото: названо компанії, які все ще працюють з РФ (nestle.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Низка світових компаній, попри заяви про вихід з ринку РФ, фактично досі працюють на російського споживача. Серед них - Philip Morris, PepsiCo та Danone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.

Так, тютюнова компанія Philip Morris ще 24 березня заявила, що працює над варіантами виходу з ринку РФ, а 11 травня припинила випуск низки сигаретних продуктів та призупинила маркетингову діяльність в Росії.

Проте Philip Morris і надалі виплачує зарплату своїм співробітникам в РФ, а відповідно і сплачує податки до бюджету країни-агресора.

Також компанія PepsiCo засудила агресію Росії проти України, але з її ринку не пішла, а лише обмежила асортимент продуктів у РФ.

Разом з тим, так само маніпулюють й деякі інші компанії, які публічно засуджують дії Росії, але продовжують наповнювати бюджет країни-агресора.

Серед компаній, які, попри гучні заяви, все одно залишились на ринку РФ, хоч і зменшивши свою присутність: Nestle, MARS, Danone, Procter & Gamble та деякі інші.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародні компанії, що продовжують працювати в Росії після вторгнення до України, піти з російського ринку задля уникнення публічної ганьби.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну сотні міжнародних компаній вийшли з російського ринку або призупинили свою діяльність у РФ.

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