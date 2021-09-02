Несколько штатов США разрешили добавить к Apple Wallet права и паспорт

Компания Apple сообщила про первые два штата США, которые поддержали новую функцию пятнадцатой версии iOS. Отныне в приложении Wallet появилась возможность сохранять водительские права и паспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

Отмечается, что первыми обновление поддержали Аризона и Джорджия. Уже в ближайшее время список штатов дополнится Коннектикутом, Айовой, Кентукки и Мэрилендом.

Управление транспортной безопасности заявило, что аэропорты и полосы безопасности также будут принимать электронные водительские права и паспорта после того, как нововведение поддержат другие штаты США.

После загрузки документов в приложение, смартфон также попросит пользователя выполнить серию движений головой на камеру и сделать селфи.

Чтобы продемонстрировать документы, владельцам IPhone не нужно будет разблокировать свой смартфон, поскольку процесс будет идентичен функции paypass на устройствах.