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Декілька штатів США дозволили додати до Apple Wallet права і паспорт

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США , Четвер 02 вересня 2021 15:15
Декілька штатів США дозволили додати до Apple Wallet права і паспорт Фото: декілька штатів США дозволили додати до Apple Wallet права і паспорт (flickr.com/seanhobson)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple повідомила про перші два штати США, які підтримали нову функцію п’ятнадцятої версії iOS. Відтепер в додатку Wallet з’явилася можливість зберігати водійські права та паспорт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Зазначається, що першими оновлення підтримали Аризона та Джорджія. Вже найближчим часом список штатів доповниться Коннектикутом, Айовою, Кентуккі та Мерілендом.

Управління транспортної безпеки заявило, що аеропорти й смуги безпеки також прийматимуть електронні водійські права й паспорти після того, як нововведення підтримають інші штати США.

Після завантаження документів до додатка, смартфон також попросить користувача виконати серію рухів головою на камеру та зробити селфі.

Аби продемонструвати документи, власникам IPhone не потрібно буде розблоковувати свій смартфон, оскільки процес буде ідентичний функції paypass на пристроях.

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