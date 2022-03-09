В ближайшие часы МВФ рассмотрит вопрос выделения Украине 1,4 млрд долларов, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Дениса Шмыгаля премьер-министра Украины.

"Уже за несколько часов Международный валютный фонд рассмотрит вопрос выделения Украине 1,4 млрд долларов экстренной поддержки", - заявил глава правительства.

Он добавил, что США 8 марта увеличили с 10 до 12 млрд долларов потенциальный пакет помощи для Украины, который скоро рассмотрит Конгресс.

А Всемирный банк утвердил пакет помощи размером 700 млн долларов. Европейский банк реконструкции и развития объявил о выделении пакета устойчивости в сумме 2 млрд евро поддержки Украине.

Шмыгаль добавил, что на следующей неделе ожидаются первый транш от ЕС.