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МВФ намерен сегодня утвердить выделение 1,4 млрд экстренной помощи Украине

Новина українською →
Среда 09 марта 2022 06:43
МВФ намерен сегодня утвердить выделение 1,4 млрд экстренной помощи Украине Фото: МВФ предоставит Украине экстренную финпомощь (flickr.com/imfphoto)
Автор: Владимир Костырин

Международный валютный фонд планирует 9 марта утвердить выделение 1,4 миллиарда долларов экстренной финансовой помощи Украине для преодоления кризисных последствий из-за российского вторжения и войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МВФ.

Соответствующий запрос о выделении финпомощи был направлен Исполнительным советом вчера, а сегодня предложение рассмотрят для утверждения.

Как отметили в пресс-службы МВФ, эти 1,4 миллиарда долларов направляются Украине, "чтобы помочь ей справиться с шоком, вызванным этой войной".

В Фонде напомнили, что в декабре нашей стране уже выплатили 700 миллионов долларов, а также предоставили выделение специальных прав заимствования в размере 2,7 миллиарда долларов, что "было очень кстати для Украины в этот момент".

"Во-вторых, мы изменили фокус наших текущих дискуссий с украинскими властями с "реформ" на "антикризисное управление"", - рассказали в МВФ.

Также в Фонде добавили что помогают мобилизовать финансовую поддержку и ресурсы.

"МВФ и Всемирный банк - это два учреждения, которым часто поручается направлять скоординированную помощь нуждающимся странам. Сегодня нам нужно помочь поддержать Украину, чтобы она пережила этот шок, но для Украины наступит момент восстановления", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Ранее сообщалось, что совет Всемирного банка одобрил поддержку для Украины на сумму 723 млн долларов.

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