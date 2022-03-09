Кулеба о разговоре с Блинкеном: "давление должно расти, пока Россия не прекратит агрессию"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в среду 9 марта провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном, госсекретарем США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главного дипломата страны.

"Благодарен США за новый пакет жестких санкций против России. Давление должно расти, пока Россия не прекратит свою жестокую агрессию и варварские военные преступления против украинцев", - заявил Кулеба.

По словам Кулебы, стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский впервые пообщался с Нэнси Пелоси, спикером Палаты представителей США.

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