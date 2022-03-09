За кілька годин МВФ розгляне питання виділення Україні 1,4 млрд доларів, - Шмигаль
Міжнародний валютний фонд готовий розглянути питання виділення Україні екстреної фінансової підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Дениса Шмигаля прем'єр-міністра України.
"Вже за кілька годин Міжнародний валютний фонд розгляне питання виділення Україні 1,4 млрд доларів екстреної підтримки", - заявив глава уряду.
Він додав, що США 8 березня збільшили з 10 до 12 млрд доларів потенційний пакет допомоги для України, який скоро розгляне Конгрес.
А Світовий банк затвердив пакет допомоги розміром 700 млн доларів. Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про виділення пакету стійкості в сумі 2 млрд євро підтримки Україні.
Шмигаль додав, що наступного тижня очікується перший транш від ЄС.
Раніше ми писали, що Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
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