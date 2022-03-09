За кілька годин МВФ розгляне питання виділення Україні 1,4 млрд доларів, - Шмигаль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Дениса Шмигаля прем'єр-міністра України.

"Вже за кілька годин Міжнародний валютний фонд розгляне питання виділення Україні 1,4 млрд доларів екстреної підтримки", - заявив глава уряду.

Він додав, що США 8 березня збільшили з 10 до 12 млрд доларів потенційний пакет допомоги для України, який скоро розгляне Конгрес.

А Світовий банк затвердив пакет допомоги розміром 700 млн доларів. Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про виділення пакету стійкості в сумі 2 млрд євро підтримки Україні.

Шмигаль додав, що наступного тижня очікується перший транш від ЄС.