В Киеве горячую воду вернули в 1,2 тыс. домов

Фото: Петр Пантелеев (kyivcity.gov.ua)

Сейчас уже выполнена большая часть работ первой очереди на малых котельнях и ТЭЦ-6

В Киеве с начала гидравлических испытаний коммунальные службы устранили более 100 повреждений трубопроводов. За несколько дней горячая вода появится в более 1,2 тыс. домах.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что с 12 мая ремонтные бригады работали посменно 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, на данный момент уже выполнена большая часть работ первой очереди на малых котельных и ТЭЦ-6.

"Уже через несколько дней жители Троещины, Лесного массива, Воскресенки, Оболони, Виноградаря и Отрадного будут снова с горячей водой. Сейчас уже возобновили горячую воду в 1 200 домах. Все 32 аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" работают посменно 24/7", - сообщил Пантелеев.

Напомним, несколько дней назад в Киеве началась вторая фаза отключений горячей воды. Испытывать теплосети будут в районах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра столицы. Адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение, размещены на официальном сайте "Киевтеплоэнерго".

Первый этап гидравлических испытаний теплосетей в Киеве стартовал 12 мая. Как сообщало РБК-Украина, горячую воду на две недели отключили в 2,6 тыс. домах в жилых массивах Троещина, Лесной и Оболонь.

Автор: Роман Калиниченко