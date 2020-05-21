У Києві відновлюють подачу гарячої води в 1,2 тис. будинків

Фото: Петро Пантелеєв (kyivcity.gov.ua)

Наразі вже виконана більша частина робіт першої черги на малих котельнях і ТЕЦ-6

У Києві з початку гідравлічних випробувань комунальні служби усунули понад 100 пошкоджень трубопроводів. За кілька днів гаряча вода з’явиться у кількох районах столиці.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що з 12 травня ремонтні бригади працювали позмінно 24 години на добу 7 днів на тиждень.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, наразі вже виконана більша частина робіт першої черги на малих котельнях і ТЕЦ-6.

"Уже за кілька днів жителі Троєщини, Лісового масиву, Воскресенки, Оболоні, Виноградаря та Відрадного будуть знову з гарячою водою. Наразі вже відновили гарячу воду у 1 200 будинках. Усі 32 аварійні бригади "Київтеплоенерго" працюють позмінно 24/7", - повідомив Пантелеєв.

Нагадаємо, кілька днів тому у Києві почалася друга фаза відключень гарячої води. Випробовувати тепломережі будуть в районах Солом'янки, Шулявки, Теремків, Осокорків і центру столиці. Адреси будинків, де буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання, розміщені на офіційному сайті "Київтеплоенерго".

Перший етап гідравлічних випробувань тепломереж у Києві стартував 12 травня. Як повідомляло РБК-Україна, гарячу воду на два тижні відключили у 2,6 тис. будинків в житлових масивах Троєщина, Лісовий і Оболонь.

Автор: Роман Калиниченко