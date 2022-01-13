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В нескольких регионах Казахстана отменили чрезвычайное положение

Автор: Иванна Шовкун

С 13 января в трех регионах Казахстана отменили чрезвычайное положение. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азаттык".

"В трех областях Казахстана - Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской - с 7:00 13 января прекращено действие режима ЧП. Соответствующие указы накануне подписал президент Касым-Жомарт Токаев", - говорится в сообщении.

Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января в результате стремительного подорожание сжиженного газа. Участники протестов выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.

Напомним, в городе Алматы в Казахстане за минувшие сутки правоохранители задержали почти 2 тысячи человек. Также было изъято оружие и боеприпасы.

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