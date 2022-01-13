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Протесты в Казахстане: в Алматы за сутки задержали почти 2 тысячи человек

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Казахстан, Четверг 13 января 2022 10:15
Протесты в Казахстане: в Алматы за сутки задержали почти 2 тысячи человек Фото: протестующие в Казахстане (t.me ressentiment_channel)
Автор: Ольга Белей

В городе Алматы в Казахстане за минувшие сутки правоохранители задержали почти 2 тысячи человек. Также было изъято оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORDA.

"Изъято 38 единиц оружия и задержано 1925 участников беспорядков в Алматы", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что у демонстрантов было изъято 1486 боеприпасов.

В свою очередь, комендатура Алматы заявила, что зачищены жилые массивы Бостандыкского и Турксибского районов.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января. Они вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в последствии начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.

В результате беспорядков бизнес в стране понес огромный ущерб. Он составляет около 95,3 млрд тенге (более 220 млн долларов). При этом большая часть потерь приходится на Алматы.

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