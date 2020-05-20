В нескольких районах Киева полностью отключат воду

Фото: несколько районов столицы на два дня останутся без воды

Киевлянам посоветовали запастись необходимым количеством воды

В Киеве начали замену запорной арматуры на НВС "Виноградарь-III". На период выполнения работ водоснабжение в нескольких районах столицы будет ограничено.

Об этом сообщили в "Киевводоканале".

Отмечается, что работы продлятся два дня - с 22:00 22 мая до 20:00 24 мая. Из-за понижения давления вода может отсутствовать на верхних этажах домов в таких зонах:

Пуща-Водица (в пределах ул. Курортная, Городская, Лесная, Селянская и Федора Максименко);

(в пределах ул. Курортная, Городская, Лесная, Селянская и Федора Максименко); Виноградарь (в пределах просп. Георгия Гонгадзе, ул. Вышгородская, Мостицкая, Межевая, ул. Правды, Свободы, ул. Натальи Ужвий, Кобзарская, Сошенко, Ростовская);

(в пределах просп. Георгия Гонгадзе, ул. Вышгородская, Мостицкая, Межевая, ул. Правды, Свободы, ул. Натальи Ужвий, Кобзарская, Сошенко, Ростовская); Никольская Борщаговка (в пределах ул. Зодчих, Жмеринская, Василия Верховинца, Семьи Сосниных);

(в пределах ул. Зодчих, Жмеринская, Василия Верховинца, Семьи Сосниных); Нивки и Галаганы (в пределах ул. Берковецкая, Академика Туполева, Стеценко, Саратовская, Салютная, Януша Корчака, просп. Победы, ул. Чистяковская, Дружковская);

(в пределах ул. Берковецкая, Академика Туполева, Стеценко, Саратовская, Салютная, Януша Корчака, просп. Победы, ул. Чистяковская, Дружковская); Новобеличи (в пределах ул. Академика Булаховского, Генерала Наумова, Подлесная, Олевская, Рабочая, просп. Академика Палладина);

(в пределах ул. Академика Булаховского, Генерала Наумова, Подлесная, Олевская, Рабочая, просп. Академика Палладина); Святошино, Академгородок, Беличи (в пределах ул. Чернобыльская, Академика Ефремова, бульв. Академика Вернадского, ул. Академика Кржижановского, Василия Степанченко, Святошинская, Отдыха, Верховинная, Кольцевая дорога).

"Этот проект осуществляется в рамках нашей инвестиционной программы. Замена запорной арматуры позволит повысить надежность работы системы водоснабжения и избежать аварийных ситуаций", - пояснили в компании.

В "Киевводоканале" также извинились за неудобства и посоветовали киевлянам запастись необходимым количеством воды.

Напомним, вчера в Киеве началась вторая фаза отключений горячей воды. Испытывать теплосети будут в районах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра столицы. Адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение, размещены на официальном сайте "Киевтеплоэнерго".

Первый этап гидравлических испытаний теплосетей в Киеве стартовал 12 мая. Как сообщало РБК-Украина, горячую воду на две недели отключили в 2,6 тыс. домах в жилых массивах Троещина, Лесной и Оболонь.

Автор: Роман Калиниченко