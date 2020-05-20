В нескольких районах Киева полностью отключат воду

Киевлянам посоветовали запастись необходимым количеством воды
В Киеве начали замену запорной арматуры на НВС "Виноградарь-III". На период выполнения работ водоснабжение в нескольких районах столицы будет ограничено.
Об этом сообщили в "Киевводоканале".
Отмечается, что работы продлятся два дня - с 22:00 22 мая до 20:00 24 мая. Из-за понижения давления вода может отсутствовать на верхних этажах домов в таких зонах:
"Этот проект осуществляется в рамках нашей инвестиционной программы. Замена запорной арматуры позволит повысить надежность работы системы водоснабжения и избежать аварийных ситуаций", - пояснили в компании.
В "Киевводоканале" также извинились за неудобства и посоветовали киевлянам запастись необходимым количеством воды.
Напомним, вчера в Киеве началась вторая фаза отключений горячей воды. Испытывать теплосети будут в районах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра столицы. Адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение, размещены на официальном сайте "Киевтеплоэнерго".
Первый этап гидравлических испытаний теплосетей в Киеве стартовал 12 мая. Как сообщало РБК-Украина, горячую воду на две недели отключили в 2,6 тыс. домах в жилых массивах Троещина, Лесной и Оболонь.
Автор: Роман Калиниченко