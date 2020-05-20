У кількох районах Києва повністю відключать воду

Фото: кілька районів столиці на два дні залишаться без води

Киянам порадили запастися необхідною кількістю води

У Києві почали заміну запірної арматури на НВС "Виноградар-ІІІ". На період виконання робіт водопостачання у кількох районах столиці буде обмежено.

Про це повідомили у "Київводоканалі".

Зазначається, що роботи триватимуть два дні - з 22:00 вечора 22 травня до 20:00 24 травня. Через пониження тиску водопостачання може бути відсутнє на верхніх поверхах будинків у таких зонах:

Пуща-Водиця (у межах вул. Курортна, Міська, Лісна, Селянська та Федора Максименка);

(у межах вул. Курортна, Міська, Лісна, Селянська та Федора Максименка); Виноградар (у межах просп. Георгія Гонгадзе, вул. Вишгородська, Мостицька, Межова, просп. Правди, Свободи, вул. Наталії Ужвій, Кобзарська, Сошенка, Ростовська);

(у межах просп. Георгія Гонгадзе, вул. Вишгородська, Мостицька, Межова, просп. Правди, Свободи, вул. Наталії Ужвій, Кобзарська, Сошенка, Ростовська); Микільська Борщагівка (у межах вул. Зодчих, Жмеринська, Василя Верховинця, Сім’ї Сосніних);

(у межах вул. Зодчих, Жмеринська, Василя Верховинця, Сім’ї Сосніних); Нивки та Галагани (у межах вул. Берковецька, Академіка Туполєва, Стеценка, Саратовська, Салютна, Януша Корчака, просп. Перемоги, вул. Чистяківська, Дружківська);

(у межах вул. Берковецька, Академіка Туполєва, Стеценка, Саратовська, Салютна, Януша Корчака, просп. Перемоги, вул. Чистяківська, Дружківська); Новобіличі (у межах вул. Академіка Булаховського, Генерала Наумова, Підлісна, Олевська, Робітнича, просп. Академіка Палладіна);

(у межах вул. Академіка Булаховського, Генерала Наумова, Підлісна, Олевська, Робітнича, просп. Академіка Палладіна); Святошин, Академмістечко, Біличі (у межах вул. Чорнобильська, Академіка Єфремова, бульв. Академіка Вернадського, вул. Академіка Кржижановського, Василя Степанченка, Святошинська, Відпочинку, Верховинна, Кільцева дорога).

"Цей проєкт здійснюється в рамках нашої інвестиційної програми. Заміна запірної арматури дозволить підвищити надійність роботи системи водопостачання та уникнути аварійних ситуацій", - пояснили у компанії.

У "Київводоканалі" також перепросили за незручності і порадили киянам запастися необхідною кількістю води.

Нагадаємо, учора у Києві почалася друга фаза відключень гарячої води. Випробовувати тепломережі будуть в районах Солом'янки, Шулявки, Теремків, Осокорків і центру столиці. Адреси будинків, де буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання, розміщені на офіційному сайті "Київтеплоенерго".

Перший етап гідравлічних випробувань тепломереж у Києві стартував 12 травня. Як повідомляло РБК-Україна, гарячу воду на два тижні відключили у 2,6 тис. будинків в житлових масивах Троєщина, Лісовий і Оболонь.

Автор: Роман Калиниченко