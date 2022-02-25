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В нескольких районах Харькова слышны выстрелы

Автор: Сергей Пышкин

В Харькове после 11 часов начался обстрел. Местные жители сообщают о снарядах, которые упали на улицах города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Atn.

Взрывы были слышны в районе Коммунального рынка, на Холодной Горе и в поселке Жуковского.

Местных призвали перейти в укрытия.

Очевидцы публикуют фотографии снарядов, которые упали на улицы города.

Фото: в нескольких районах Харькова слышны выстрелы (atn.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Генеральный штаб ВСУ дал отчет о текущей ситуации в Украине.

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Харьков