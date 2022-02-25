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Генеральный штаб ВСУ дал отчет о текущей ситуации в стране

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Ураина, Пятница 25 февраля 2022 02:12
Генеральный штаб ВСУ дал отчет о текущей ситуации в стране Фото: Россия потеряла более 30 единиц танков
Автор: RBC.UA

ВСУ отчитывались оперативную информацию по состоянию на 00: 00 25 февраля о вторжении России на территорию Украины. Ориентировочные потери противника составили: более 30 единиц танков, до 130 единиц боевых бронированных машин, 7 самолетов и 6 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВС Украины.

Сейчас группировка сил обороны ведет организованную оборонительную операцию на юге. Определенным составом сил развернуты оборонительные бои в районе восточнее Херсона.

Механизированные подразделения ВС Украины отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.

Механизированные подразделения в районе Рыково нанесли поражение господствующим силам противника.

На Северском направлении ведутся оборонительные бои в районах Победа и Глухов. Вражеская колонна остановлена.

Подразделения первой танковой бригады по реке Белоус в направлении Чернигова остановили силы оккупантов.

На Волыни механизированные подразделения ВС Украины заняли позиции на определенных рубежах в готовности к отражению наступления противника.

На Слобожанщине оперативная группировка ВС Украины ведет оборону в районах населенных пунктов Довжанка, Харьков, Ахтырка, Сумы.

В районах Волчанска, Белого Колодца, Приколотного ведутся оборонительные бои.

Подразделения обеспечения в Ахтырке остановили очередное наступление противника.

Группировка Военно-Морских Сил ВС Украины продолжает ведение боевых действий в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов Одессы, Южного, Очакова, Черноморска.

Определенные силы и средства перешли к обороне города Киева.

Воздушные Силы ВС Украины осуществляют отражение воздушных ударов противника, ведут постоянную разведку с применением БПЛА, нанесены удары по колоннам оккупационных войск в районах населенных пунктов Новая Збурівка, Купянск, Новая Каховка и десанта противника в районе аэродрома Гостомель.

Группировка Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей по результатам боевых действий на отдельных направлениях восстановили положение по переднему краю. В полосе ответственности отдельных подразделений противник пытается вклиниться в боевые порядки наших войск на глубину взводных опорных пунктов — говорится в сообщении.

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