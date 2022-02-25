У Харкові після 11 години почався обстріл. Місцеві жителі повідомляють про снаряди, які впали на вулицях міста.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Atn.
Вибухи були чутні в районі Комунального ринку, на Холодній горі і в селищі Жуковського.
Місцевих закликали перейти в укриття.
Очевидці публікують фотографії снарядів, які впали на вулиці міста.
Фото: у кількох районах Харкова чути постріли (atn.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Генеральний штаб ЗСУ дав звіт про поточну ситуацію в Україні.