В Болгарии вице-премьер подал в отставку после длительных протестов

Фото: Валерий Симеонов (twitter.com/RB_English)

Протесты начались из-за его высказывания об инвалидах

Вице-премьер-министр Болгарии Валери Симеонов подал в отставку после того, как в стране несколько недель продолжались акции протестов из-за его заявления по поводу инвалидов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

В аппарате премьер-министра Болгарии Бойко Борисова заявили, что им было принято заявление об отставке Симеонова. Сам вице-премьер о своей отставке заявил, что постоянная кампания в СМИ против него наносит вред не только ему, но и авторитету правительства.

Сообщается, что Симеонов отвечал в правительстве за демографическую и экономическую политику. Критикуя проект закона о людях с инвалидностью он заявил, что документ имеет целью "удовлетворить группу крикливых женщин", которые "спекулируют" на своих "якобы больных" детях-инвалидах.

После того, как эти слова стали известными в стране поднялись протесты с требованием отставки вице-премьера.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Болгарии арестовали хакера из России. По решению суда, 38-летний россиянин, который имеет гражданство РФ и Болгарии, был задержан в Варне по иску властей США, он будет находиться под стражей до рассмотрения дела об экстрадиции.