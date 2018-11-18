У декількох містах Болгарії почалися протести

Фото: прапор Болгарії (flagi.in.ua)

В країні розпочалися протести через високу вартість життя

В Болгарії почалися протести через високу вартість життя, зокрема цін на паливо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Sofia Globe.

Видання зазначає, що крім столиці країни Софії, хвиля мітингів з закликом про відставку уряду торкнулася Пловдів, Добрич, Габрово, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна. При цьому в Софії кількість мітингувальників перевищила кілька сотень. У прибережних містах Бургасі та Варні демонстранти перекрили дороги.

Крім того, газета зазначає, що протести проти збільшення вартості життя в Болгарії призначені на 19 листопада.

Нагадаємо, 17 листопада віце-прем'єр-міністр Болгарії Валері Симеонов подав у відставку після того, як у країні кілька тижнів тривали акції протестів через його заяви з приводу інвалідів. В апараті прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова заявили, що він прийняв відставку Симеонова. Сам віце-прем'єр про свою відставку заявив, що постійна кампанія в ЗМІ проти нього завдає шкоди не тільки йому, але і авторитету уряду.

Повідомляється, що Симеонов відповідав в уряді за демографічну та економічну політику. Критикуючи проект закону про людей з інвалідністю він заявив, що документ має метою "задовольнити групу крикливих жінок", які "спекулюють" на своїх "хворих" дітях-інвалідах. Після того, як ці слова стали відомими в країні піднялися протести з вимогою відставки віце-прем'єра.