Нештатна ситуація: втрачено зв'язок з українським винищувачем F-16

Сьогодні вночі сталася втрата зв'язку з літаком F-16, який брав участь у відбитті повітряної атаки. Пілот винищувача катапультувався та був евакуйований.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"16 травня 2025 року близько 03.30 було втрачено зв'язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника", - розповіли військові.
За попередніми даними льотчик знищив 3 повітряні цілі та вже працював по 4-й, застосовуючи авіаційну гармату.
"Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано", - повідомили в Управлінні комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Вказується, що самопочуття льотчика задовільне - він "знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує".
У Повітряних силах додали, що було призначено комісію "для об’єктивного з'ясування всіх обставин". Вона вже розпочала свою роботу.
Нагадаємо, у квітні, під час виконання місії на F-16 загинув 26-річний український льотчик Павло Іванов.
Ще один F-16 Україна втратила у серпні 2024-го. Це сталося під час відбиття масованої атаки Росії 26 серпня. Відомо, що F-16 збивав ворожі цілі і втратив зв'язок, коли заходив на нову ціль. Як писало РБК-Україна, під час відбиття масованої атаки загинув досвідчений пілот Олексій Месь ("Мунфіш"). Більше про нього - у матеріалі РБК-Україна.
Додамо, президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України пілоту Олексію Месю.
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