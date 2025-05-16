Нештатная ситуация: потеряна связь с украинским истребителем F-16

"16 мая 2025 года около 03.30 была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задание по отражению воздушного нападения противника", - рассказали военные.

По предварительным данным летчик уничтожил 3 воздушные цели и уже работал по 4-й, применяя авиационную пушку.

"Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался. Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилот быстро найден и эвакуирован", - сообщили в Управлении коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ.

Указывается, что самочувствие летчика удовлетворительное - он "находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает".

В Воздушных силах добавили, что была назначена комиссия "для объективного выяснения всех обстоятельств". Она уже начала свою работу.