UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нещодавно сформована дивізія ПДВ Росії зазнала великих втрат, - розвідка Британії

Фото: нещодавно сформована дивізія ПДВ Росії зазнала великих втрат (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Новосформована 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія (104 ГАД) Росії, ймовірно, зазнала надзвичайно великих втрат під час дебюту на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.

Як пише розвідка, терористи, під час дебюту, не змогли досягти поставлених цілей. 

"Операція відбулася після приєднання дивізії до Дніпровського угруповання російських військ і спроби вибити український плацдарм біля села Кринки на східному березі Дніпра", - додає розвідка. 

Зазначається, що дивізія була погано підтримана авіацією й артилерію. Зокрема більшість військових, ймовірно, були недосвідченими. 

Після величезних втрат російські блогери почали закликати командувача Дніпровської групи військ генерал-полковника Михайла Теплінського піти у відставку. Це, зі свого боку, стало ударом по репутації останнього, як одного з найздібніших російських польових командирів на війні. 

Використання російських десантників на фронті

Ще у вересні, які повідомляла британська розвідка, Російська Федерація посилила 58-у загальновійськову армію додатковими повітряно-десантними частинами ПДВ на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.  Тоді ж десантників використовували як лінійну піхоту для поповнення виснажених сухопутних сил.

Зокрема призначення нового командувача окупантами на Херсонському напрямку генерал-полковника Михайла Теплинського, в жовтні поточного року, могло свідчити про посилення тиску на окупантів на півдні з боку ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація