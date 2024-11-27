Нещодавно дехто з ВПО міг "втратити" виплати: що сталось і як їх відновити

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Чому дехто з ВПО міг "втратити" виплати

Народний депутат нагадав, що наприкінці серпня 2024 року Кабінет міністрів автоматично продовжив виплати допомоги на проживання ще на пів року тим внутрішньо переміщеним особам, хто їх вже отримував.

Водночас упродовж вересня органи соціального захисту перевіряли, чи відповідають отримувачі встановленим вимогам.

"І за результатами цієї верифікації декому допомога була припинена", - уточнив Фролов.

Він пояснив також, які саме критерії перевіряли:

майнові - наявність власного житла на території, де не ведуться бойові дії або яка не є окупованою, депозиту в банку або покупки від 100 тис. грн тощо

фінансові - середньомісячний сукупний дохід сім'ї або особи

статус - чи не змінився статус працездатності отримувача допомоги

Голова тимчасової спеціальної комісії ВРУ зауважив, що порядок проведення перевірок не зобов'язує органи соцзахисту повідомляти про його результати.

"Тож у разі невідповідності критеріям, виплату допомоги могли зупинити з місяця, що настає після місяця автоматичного продовження", - додав він.

Як відновити виплати й що для цього потрібно

За словами Фролова, у випадку незрозумілих причин припинення виплат, внутрішньо переміщеним особам потрібно письмово звернутися до органу, де вони перебувають на обліку.

"З вимогою надати обґрунтоване пояснення припинення виплат", - пояснив він.

Нардеп уточнив, що - за наявності підстав - лише письмове рішення уповноваженого органу може бути оскаржене.

Насамкінець варто зазначити, що для ВПО в Україні відкрили нещодавно сервіс з безкоштовними консультаціями юристів. Тож за потреби вимушені переселенці можуть оперативно отримати консультацію спеціаліста в режимі реального часу.