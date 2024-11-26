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Для ВПО відкрили сервіс з безкоштовними консультаціями юристів: як отримати допомогу

Україна, Вівторок 26 листопада 2024 13:38
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Для ВПО відкрили сервіс з безкоштовними консультаціями юристів: як отримати допомогу Фото: Безкоштовні консультації юристів для ВПО (freepik.com)
Автор: Катерина Гончарова

Відтепер ВПО у чат-боті "Юридичний порадник для ВПО" можуть отримати безкоштовну консультацію юриста в режимі реального часу.

Про це РБК-Україна повідомили у БФ "Право на захист".

Як отримати безкоштовну консультацію

Чат-бот "Юридичний порадник для ВПО" функціонує в трьох месенджерах: Facebook Messenger, Viber, Telegram. Раніше він був своєрідною базою юридичних знань, яка допомагала знайти відповіді на найпоширеніші запитання, які виникають у ВПО та постраждалих від війни. Також чат-бот забезпечував доступ до каналів безпосередньої юридичної допомоги, кажуть у благодійному фонді.

Тепер там є нова функція – можливість прямого зв’язку з юристом у чат-боті в разі, якщо користувач не знайшов відповіді на своє питання самостійно. Щоб отримати консультацію, достатньо натиснути кнопку "Зв'язок з юристом", після чого користувач зможе поставити своє питання й отримати кваліфіковану допомогу від команди фахівців БФ "Право на захист".

Більше не доведеться писати юристам листи на електронну пошту, переходити за посиланнями, заповнювати анкети. Також немає жодних "підписок", оплати – усього того, що зазвичай відштовхує потенційних користувачів від подібних інструментів.

Для ВПО відкрили сервіс з безкоштовними консультаціями юристів: як отримати допомогу

Фото: Як ВПО отримати безкоштовну юридичну допомогу у чат-боті (інфографіка надана РБК-Україна)

З якими питаннями можна звертатися

Чат-бот залишається доступним для самостійного пошуку інформації 24/7. Тут можна знайти відповіді на питання, які стосуються:

  • особистих документів;
  • соціальних виплат і пенсії;
  • житлових питань;
  • трудових питань;
  • сімейних, спадкових, освітніх питань;
  • виїзду за кордон.

У разі потреби в додатковому роз’ясненні чи фаховій підтримці юристи будуть на звʼязку й консультуватимуть у робочий час –з понеділка до п’ятниці, з 08:00 до 21:00.

З огляду на складні умови, у яких перебувають ВПО та постраждалі від війни, можливість отримати своєчасну юридичну допомогу є надзвичайно важливою. Нова функція значно спрощує доступ до правової підтримки користувачів.

"По-перше, розмиваються часові й просторові межі: кожен може скористатися чат-ботом будь-коли й будь-де. По-друге, людина може обрати звичний і зручний для себе месенджер. По-третє, тепер чат-бот є консолідованим ресурсом, що дає змогу отримувати фахові юридичні поради в індивідуальних ситуаціях", – коментують у благодійному фонді.

Щоб скористатися чат-ботом, перейдіть на сайт проєкту і натисніть "Хочу спробувати! " або одразу зверніться до "Юридичного порадника для ВПО" у зручному для вас месенджері: Viber, Telegram, Facebook (Messenger).

Нагадаємо, в Україні ВПО мають право на безкоштовну правову допомогу. Скористатися нею можна у найближчому бюро правової допомоги і не тільки. Ми подавали повний перелік безкоштовних юридичних послуг для ВПО.

Також переселенці у Київській області можуть безкоштовно отримати будівельні матеріали для ремонту пошкодженого житла.

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