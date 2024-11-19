ВПО можуть втратити виплати при переїзді: як цього уникнути

Переселенці можуть втратити виплати на проживання при зміні місця реєстрації. Щоб цього не сталося, потрібно стати на облік після переїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

Як зазначають у міністерстві, внутрішні переселенці повинні повідомити в орган соціального захисту населення про переміщення на інше місце проживання або про повернення додому.

Для продовження виплат орган соціального захисту населення за новим місцем проживання робить запит до відповідного органу за попереднім місцем проживання. При цьому Національна соціальна сервісна служба може вибірково перевірити факт проживання ВПО.

У випадку, коли переселенців не знайдуть за фактичним місцем проживання, фахівці роблять запис в акт. ВПО потрібно протягом 10 календарних днів прибути до органу соцзахисту за місцем перебування на обліку. Це необхідно для проходження ідентифікації.

Якщо цього не зробити, орган соцзахисту приймає рішення про припинення виплат з наступного місяця.

Поновлюється грошова допомога, коли переселенець стає на облік ВПО за місцем фактичного проживання.